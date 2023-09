I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 12 settembre 2023: la ripresa al Fila in vista della Salernitana

Tuttosport

-Per Sanabria un autunno con rinnovo fino al 2027

Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre è attesa la firma L’attaccante potrà allungare per due stagioni con opzione per la terza

– Vojvoda, paracadute 2025 Così il Toro si è cautelato

La società granata ha un diritto unilaterale di prolungamento oltre la scadenza del giugno 2024 era finito sul mercato a gennaio e poi tra luglio e agosto

La Gazzetta dello Sport

Euro gioventù Toro. Ilic-Gineitis, che duello. Riecco il vero Zima. Juric ha più opzioni

Le nazionali rilanciano tre giovani granata: il difensore ceco torna al 100%, il serbo si riscatta. E che personalità il 2004 lituano