I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 13 settembre 2023: il ritorno in campo di Sanabria, il rientro dei Nazionali

Tuttosport

-Rieccoli: Juric e Ilic «Mi stai piacendo ora continua così»

Nuovo faccia a faccia. Il tecnico con il Genoa lo aveva punito. Deve stimolarlo sempre, se no “si siede”

–Perché il Toro ha la rosa con meno italiani in A

Solo 5, come l’Udinese. Oltre a motivazioni tecniche, ragioni economiche: in genere gli stranieri provenienti non dalla Premier o dalla Bundesliga costano di meno

–Lazaro resuscita a Salerno otto mesi dopo il crack

L’8 gennaio scorso all’Arechi l’austriaco si infortunò gravemente al ginocchio, lunedì potrà avere la prima chance di stagione dall’inizio

La Gazzetta dello Sport

Riecco Sanabria. Tonny già al top, pronto per Salerno. Juric è tentato

Lasciato alle spalle l’infortunio di San SiroIl tecnico potrebbe schierarlo con Zapata