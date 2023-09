I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 settembre 2023: il lavoro al Fila in vista della gara dell’Arechi

Tuttosport

-Zapata: «Voglio portare il Toro in Europa»

«Mi prendo io la responsabilità. Trascinerò tutti»

-«Un grande: lo dicono i suoi occhi. Ero con Cairo e…»

La curiosità: il dt Vagnati ha svelato un aneddoto legato alla firma del contratto di Zapata a Milano

–Toro, ti ricordi? Ora fai l’opposto!

L’8 gennaio all’Arechi: occasioni a raffica, 23 tiri, gol mangiati, 2 pali, poi granata in tilt. E finì solo 1 a 1

La Gazzetta dello Sport

Zapata, il futuro è il Toro. Duvan senza limiti: «L’obiettivo è l’Europa, abbiamo tanta qualità»

Il nuovo attaccante si è presentato: «Sono entusiasta di questa scelta, non vedo l’ora di giocare a Salerno»