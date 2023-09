I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, sabato 16 settembre: lunedì la sfida alla Salernitana

Tuttosport

–Europremi Toro. Europa League: 50 mila euro a testa. In Conference si scende a 30 mila

Queste le cifre nette attorno cui ruotano le trattative tra Cairo, Vagnati e i giocatori granata: in ballo i bonus che si dividerà la rosa (27 elementi) in caso di qualificazione ai gironi di uno dei due tornei

–Emergenza finale? Pronto il tridente

Non solo Zapata-Sanabria-Vlasic. Juric ha provato anche un super attacco con Pellegri: 3 punte vere

Pure Vojvoda ko. Non va a Salerno

Guaio muscolare per il terzino. Al suo posto favorito Lazaro su Soppy

La Gazzetta dello Sport

Freccia Lazaro. Tecnica e carattere. Il ritorno al futuro dell’austriaco per un Toro sprint

A gennaio si infortunò proprio a Salerno Ora Juric lo rilancia per provare a volare