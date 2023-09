I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì’ 18 settembre 2023: alle 18.30 granata in campo contro la Salernitana

Tuttosport

–L’avviso di Juric «Non ha senso restare al Toro per galleggiare»

«Dopo 2 anni io e il mio staff vorremmo fare qualcosa in più in granata: un salto di qualità»

–Zapata è su di giri. Cerca il primo botto

Per adesso il Toro va avanti con il modulo classico, in attesa che Sanabria ritrovi la forma migliore

–Dal mercato Juric voleva un trequartista in più

L’allenatore lo ha ammesso. Elogi per Zapata: «Ma la sua trattativa è nata solo per il caso Buongiorno» il caso c’è un equivoco tattico da superare

La Gazzetta dello Sport

Zapata, tocca a te.

Duvan carica già da Toro. E Juric lo abbraccia: “Lui è amore e fratellanza”

La Repubblica

Rientra Buongiorno, Zapata in campo Juric vuole i tre punti a Salerno

3- 4- 2- 1 confermato contro gli amaranto di Paulo Sousa Oggi alle 18.30 Toro con il lutto al braccio per Caselle

La rassegna stampa sul Torino