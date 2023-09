I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 19 settembre: ecco i giornali all’indomani della vittoria dell’Arechi

Tuttosport

Boom boom boom Toro! Zapata e Rado da sballo

Lo strapotere della squadra di Juric si abbatte sulla Salernitana: 5° posto e domenica la Roma

-«Sì, ho scelto con il cuore Per vivere emozioni così»

Buongiorno: «Ad agosto ci ho pensato tanto, sono contento sia finita come volevo»

–«Bene Radonjic ma lavori duro Zapata super!»

Juric: «Presto per dire se il serbo ha svoltato, non sempre è sul pezzo. Ha qualità enormi: cresca»

La Gazzetta dello Sport

Il Toro ci prende gusto

Buongiorno apre, doppio Radonjic chiude, granata al quinto posto