I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, mercoledì 20 settembre: domenica arriva la Roma di Mourinho

Tuttosport

–Il Toro, il genio e il ciclone: così si sogna

Radonjic, cuore, fantasia e nuovo contratto

Decisivo in campo, sensibile fuori e con l’idea di legarsi a lungo al Toro

-Zapata, potente, centrale e 43 volte utile

Attira i difensori, tira, crea assist Peso, qualità nel cuore dell’attacco ZAPATA Potente, centrale e 43 volte utile

-«Sanabria, la situazione è cambiata»: via a gennaio?

Con l’arrivo di Zapata il paraguaiano ha perso il posto. e c’è pure Pellegri. se Juric non cambia il modulo

La Gazzetta dello Sport

–Sinfonia Zapata

Assist e altruismo, fa volare il Toro anche senza gol