I titoli sul Torino alla rassegna stampa di oggi, 21 settembre 2023: verso la sfida di domenica sera contro la Roma di Mourinho

Tuttosport

«Zapata, stai in mezzo Ti serviamo gli assist»

Lazaro, di nuovo titolare, promette più spinta e palle-gol dalle fasce: «Anche per Sanabria e Pellegri»

Gasp? No, Soppy vota per Juric

Dopo aver lavorato con Gasperini, l’esterno elogia il tecnico granata: «Parla di più, per noi è importante»

-Febbre Toro-Roma è corsa al biglietto

Già 17 mila tagliandi venduti, la Maratona esaurita, i Distinti quasi: la voglia di una domenica speciale

La Gazzetta dello Sport

Il Toro apre le ali. Felicità Lazaro, energia Soppy: “Squadra forte, non fermiamoci”

L’esterno austriaco: “Siamo partiti molto bene, ma adesso dobbiamo tenere la testa bassa e pensare solo a lavorare”