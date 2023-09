I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 22 settembre: fra due giorni la sfida alla Roma al Grande Torino

Tuttosport

-«Toro più completo: ora si cresca. Se Juric resta? Vediamo come va»

Vagnati: «Zapata, che rinforzo! L’allenatore dice che manca un trequartista? C’è Seck»

-«Kvara, eccomi Non vedo l’ora di giocare»

Sazonov: «Io in Italia, un sogno. Bello sfidare il mio connazionale: ci siamo dati appuntamento a Toro-Napoli»

–Caso Linetty: la Sampdoria deve al Toro 328 mila euro ricorso vinto dai granata

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro veste d’azzurro. Spalletti visita Juric. Non solo Buongiorno candidato per l’Italia

Il c.t. della Nazionale incontra il tecnico granata e il d.t. Vagnati. A ottobre probabile chiamata per il difensore