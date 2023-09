I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 23 settembre: vigilia di partita per i granata di Juric, domani la Roma

Tuttosport

-Zapata-Sanabria-Pellegri: fuori i gol!

I tre attaccanti nel Toro sono ancora a quota zero in campionato: Juric sta costruendo una squadra che esalti il centravanti, adesso serve una svolta il tempo delle punte

– Juric studia sorprese contro l’incubo Mou

Mourinho non ha mai perso con Ivan e nemmeno contro i granata E finora ha sempre vinto a Torino Trequarti e attacco: il tecnico granata prova più soluzioni

– Ilic, mister 16 milioni per ora resta in bilico

Inizio di stagione tra alti e bassi anche per i guai fisici E Juric valuta se schierare Ricci e Tameze come a Salerno

La Gazzetta dello Sport

Toro, formula doppia. Vlasic porta più palleggio, Seck più lampi, Juric è al bivio

Il croato è disponibile e apre un rebus Il tecnico studia il piano anti-Roma