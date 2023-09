I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 25 settembre: il pareggio in rimonta contro la Roma firmato Zapata è la foto della partita

Tuttosport

-Idee, cuore, testa: Zapata Toro, è un pari da grande

Furiosa reazione dopo il vantaggio della Roma firmato da Lukaku Prestazione convincente dall’inizio alla fine. E un gol alla Pulici!

–«Ottima gara! Felici di avere Duvan con noi»

Juric molto soddisfatto anche per la reazione dopo il vantaggio della Roma: «Sono contento, nelle ultime tre partite ho rivisto la mia squadra»

Cairo esalta gli attaccanti: «Belli, tutti assieme»

Il presidente applaude la squadra per la prestazione e per la reazione «Ho visto un grande Toro. Davvero splendida la partita di Rodriguez»

La Gazzetta dello Sport

Toro-Roma, i giganti fanno pari. Lukaku prova la fuga, Zapata-gol lo riprende. All’Olimpico finisce 1-1

Pareggio giusto con Duvan che all’85’ risponde al gol di Romelu. Duello d’altri tempi tra la punta belga e Buongiorno

Ci pensa mr muscolo. Zapata: “Felice per il gol e lo spirito”. Cairo su Duvan: “Fa reparto da solo”

Il colombiano: “Sono stato vicino alla Roma ma sono onorato di giocare qui».Il presidente: «Un bel Toro, c’è qualità, bravo Buongiorno“