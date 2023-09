I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 26 settembre 2023: è già di nuovo vigilia, domani la Lazio

Tuttosport

-«Bravo Duvan, sei un toro Rispetto per Juric: resti!»

«Zapata sta rinascendo, qui è di nuovo una colonna. Tutti giocano per lui: un buon segno Il tecnico non merita di subire pressioni: insegna, fa guadagnare il club e il Toro cresce»

–Svolta tattica Tutto studiato da 2 settimane

Mai successo: dal 3-4-2-1 al 4-2-4 al 4-3-3 Juric con Zapata è diventato meno integralista: non c’è più un solo modulo. Ricci ok: punta la Lazio

La Gazzetta dello Sport

Avanti c’è posto. Da una sola punta a tre centravanti: è un Toro d’assalto

Juric con la Roma ha proposto 7 attaccanti e ha chiuso con Zapata, Sanabria e Pellegri