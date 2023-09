I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 settembre: stasera la sfida alla Lazio

La Gazzetta dello Sport

-Juric all’attacco rilancia Sanabria. Ora vuole volare

Granata sempre più verticali: l’allenatore con le due punte più Vlasic contro la difesa a quattro

Tuttosport

–Zapata, missione nel nido dell’aquila

Toro all’assalto della Lazio: Juric vuole un’altra prova brillante contro un’avversaria in difficoltà ma di valore

–E per Buongiorno c’è un nuovo esame per prendersi l’Italia

Spalletti pronto a convocarlo per Malta e Inghilterra. Il rinnovo, il no all’Atalanta e ora i contatti costanti con il presidente

–Ricci al centro del Toro per far rimpiangere Lotito

Il centrocampista vuole lasciare il segno contro la Lazio che in estate l’ha trattato su richiesta di Sarri, ma senza proporre un’offerta adeguata