I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 28 settembre: la sconfitta con la Lazio ha interrotto la striscia positiva

La Gazzetta dello Sport

-Vecino-Zaccagni e la Lazio va. Sarri ritrova gioco e gol. Il Torino parte bene ma poi perde Buongiorno

Inizio granata convincente, poi l’uno-due dei padroni di casaJuric con le due punte. Il difensore costretto a uscire dopo 27’

–L’allenatore granata: “Serata amara, bene per un’ora poi non abbiamo saputo reagire”

Il tecnico del Torino ha apprezzato però la coppia d’attacco: «Zapata e Sanabria da riproporre insieme»

Tuttosport

Il Toro timido resuscita la Lazio

I granata giocano meglio per mezz’ora, però non creano grandi pericoli Poi esce la squadra di Sarri, a segno nella ripresa con Vecino e Zaccagni

–Juric deluso: «Noi stanchi mentalmente»

Il tecnico ha schierato Vlasic a supporto di Zapata e Sanabria, ma i risultati non sono stati quelli auspicati:«Abbiamo pagato la grande prova contro la Roma e l’uscita di Buongiorno per l’infortunio»