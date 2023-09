I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 29 settembre: lunedì la sfida al Verona

Tuttosport

Zapata più Sanabria. Tre strade per svoltare

Perché funzioni il doppio attaccante sono fondamentali un’ottima forma fisica, l’estro di Vlasic da fantasista e più cross dalle fasce

-2-0 per la Lazio? Anche 117 a 108

La squadra di Sarri ha corso 9 km in più dei granata. Pure gli scatti hanno fatto la differenza: 193 a 156

Buongiorno è in ansia. Straordinari Sazonov

Oggi gli esami per il problema all’adduttore destro. Programma speciale per il georgiano al Filadelfia

La Gazzetta dello Sport

Carica Rodriguez. “Cancellare la Lazio. Contro il Verona serve un altro Toro”

Lunedì sarà la partita numero 100 del capitano in granata: «Riprendiamo il cammino»