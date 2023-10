I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 2 ottobre 2023: alle 18.30 la sfida al Verona

Tuttosport

-Toro, 180 minuti da urlo: ci riesci?

Oggi il Verona, sabato la Juve: settimana fondamentale, che indirizzerà la prima parte del campionato granata. Galleggiare o crescere?

-Fame di gol Senza Zapata non si può

Juric: «ll numero di attaccanti dipende dalla difesa avversaria» Seck favorito su Radonjic

-Juric si fida di Sazonov «Impara come Schuurs»

«Per la disponibilità al lavoro ricorda i primi tempi dell’olandese: con la Lazio ho visto progressi»

La Gazzetta dello Sport

Il Toro ha bisogno del mago. A Juric servono i guizzi di Vlasic per riprendere la corsa granata

Nikola è ancora all’asciutto come assist e gol. Totale fiducia dal tecnico:«Ma ora voglio che faccia meglio»