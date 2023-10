I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 3 ottobre 2023: ieri il pari col Verona a pochi giorni dal derby

Tuttosport

-Toro penoso: ma ti ripresenti al derby così?

Gioco anonimo e senza lampi. Finisce tra i fischi

–Juric boccia Ilic, Vlasic e Radonjic «Sono deluso»

Il tecnico croato su Sanabria: «Decido in base agli allenamenti»

-Sazonov esce tra le lacrime

Botta al piede: non c’è frattura, ma preoccupa. Pellegri: guaio muscolare

La Gazzetta dello Sport

Toro, manca lo sprint. Juric non azzarda col Verona. è 0-0. Sabato nel derby ci vorrà di più

Perso Sazonov, il tecnico non cambia modulo e non giocala carta Sanabria. Baroni ha il problemadel gol, però le premesse ci sono