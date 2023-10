I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 5 ottobre 2023: due giorni al derby della Mole, il lavoro di Juric al Fila

Tuttosport

-Juric, riunioni e faccia a faccia «Daremo tutti il massimo»

I giocatori sanno di avere grandi responsabilità: ora dimostrino testa, cuore, fame, progressi

–Soppy, due mesi out In 37 giorni è il 4° ko

Un altro infortunio muscolare dopo Sanabria, Vojvoda e Buongiorno

–Toro, ora i tifosi chiedono fatti

Poca gente a inizio allenamento, alla fine sono 500. Sostegno per Juric e per i giocatori

«Credo in Juric, avanti con lui»

Cairo: «Massima fiducia nel tecnico e nei giocatori. La continuità è un valore positivo Sono convinto che prolungheremo il contratto e disputeremo un’ottima stagione»

La Gazzetta dello Sport

Cairo, un pieno di fiducia. “Sarà un grande derby e con questo Toro faremo una buonissima stagione”

Il presidente: «Sono contento di Juric e vorrei andare avanti insieme. Anche lui vuole continuare qui»