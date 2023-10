I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 8 ottobre: ieri un derby, l’ennesimo, che i granata hanno perso

Tuttosport

-La Juve fa festa il Toro fa i regali

Ad Allegri basta alzare un po’ il peso offensivo con Milik nella ripresa per provocare sconquassi nella difesa granata: grazie a due uscite a vuoto di Milinkovic, Max conquista un derby avaro di emozioni. I bianconeri non rischiano mai e restano con le prime

–Gatti, urlo da Tardelli «Si tornerà in alto!»

«Troppo bella questa vittoria figlia di una prestazione enorme Sì, siamo stati tutti bravissimi» Primo gol in Serie A: cancellato l’errore con il Sassuolo

-Vanja, che incubo. Ricci si è smarrito. Ilic sbaglia tutto

–Juric quasi in lacrime «Devo dare di più io»

«In questa stagione sono partito con un’idea e non sono stato capace di concretizzarla: a questo punto devo rivedere molte cose»

La Gazzetta dello Sport

-Una Juve di ferro

Gatti e Milik, teste da derby. Il Torino si arrende

–La rabbia di Juric: “Scusa Torino è colpa mia, ripartiremo più forti che mai”