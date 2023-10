I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 10 ottobre: squadra al lavoro senza i Nazionali

Tuttosport

La squadra con Juric. E Cairo: «Fiducia totale»

Emerge un significativo retroscena del dopo-derby negli spogliatoi: si riparte da qui Il patron non fa suonare l’allarme rosso, per adesso: però il tecnico deve fare punti

-Ma il presidente esige una svolta Quella battuta…

«Juric non vuole sentire la mia formazione! Derby? Molto deluso»

–Per fortuna c’è Tameze. E con l’Inter va in mezzo

Sazonov torna a disposizione e si spera in Buongiorno Juric al Filadelfia lavorerà con il francese e con Ricci

La Gazzetta dello Sport

“Fiducia a Juric, ma la squadra si deve rimettere subito in marcia”

Il presidente indica la ricetta per ripartire: “Bisogna curare i problemi con positività. Abbiamo le potenzialità per fare meglio”