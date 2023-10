I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 ottobre: il lavoro al Fila senza i nazionali

Tuttosport

–Pellegri, la sosta per cambiare tutto

In questa stagione ha giocato soltanto otto spezzoni tra campionato e Coppa Italia ed è ancora alla ricerca del primo gol

–«Gli allarmi e quei missili nel cielo»

Don Robella: «Io, in Israele con 26 pellegrini torinesi. Preghiamo per la pace». Forse oggi il rientro

– «Con Meroni una storia di simboli e di amore»

Lunedì a Torino lo spettacolo dedicato alla Farfalla granata. Ci sarà anche la sorella Maria

La Gazzetta dello Sport

Toro alla ricarica. Juric senza sosta riprende a lavorare ad alta intensità

Le parole di Cairo motivano il gruppoAl Filadelfia una ripartenza con la scossa