I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 17 ottobre: squadra al lavoro al Fila, mancano gli ultimi nazionali

Tuttosport

–«Scatta e colpisci» Zapata rigenerato: fiuto e brillantezza

Schemi per servirlo di più e meglio E in allenamento lo sta gestendo. Full immersion di tiri in porta, colpi di testa, triangolazioni

–Mai così Pellegri. Corre, lotta, tira: ferocia e zero paure

Juric lo ha visto in progresso: d’ora in poi gli concederà più minuti, a partire dal match contro l’Inter La punta brilla anche negli allenamenti più duri

-In casa numeri da incubo ma adesso tifo da record

Una vittoria nelle ultime 11 partite di campionato: e ora arriva l’Inter. Sarà importante anche il sostegno della gente

La Gazzetta dello Sport

Schuurs lo stoppatore. Ecco la gabbia per Lautaro. L’olandese alza il muro del Toro

Il centrale è in grande crescita:ha il compito di fermare l’interistaE pure Buongiorno vuole esserci