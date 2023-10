I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 19 ottobre: il rientro di quasi tutti i Nazionali, la sfida all’Inter

Tuttosport

-Cairo vota le due punte

“Trasmetta Juric il fanatismo”

-Ivan è assediato L’appoggio è totale?

Le parole di Cairo, i dubbi dei tifosi gli errori tattici, le tensioni: ora una corazzata nei giorni caldi di Juric L’Inter è ideale per capire l’aria che tira nello spogliatoio

Il Sanabria ritrovato fa felice anche il Toro

La punta, che in questa stagione non aveva ancora segnato, si sblocca in nazionale

La Gazzetta dello Sport

Laboratorio Toro

Juric, piani anti Inter. Ricci punto fermo, poi Tameze e Ilic