I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 ottobre 2023: domani la sfida all’Inter

Tuttosport

–21 giorni per dare un senso al Toro

Le critiche di Cairo, i guai in attacco, il gioco modesto, l’Europa lontana Juric obbligato a svoltare in 4 partite: il calendario va sfruttato al meglio

–Una freccia senza arco Ma Bellanova sa colpire

Domani sarà titolare: a sinistra ballottaggio tra Vojvoda e Lazaro Fin qui non ha convinto del tutto, ma l’unico assist degli esterni è suo

–«Mai visto un Toro così nell’era Cairo»

Marco Ferrante: «È una rosa completa, quadrata e versatile dal punto di vista tattico Juric faccia il salto di qualità e si evolva come Gasperini e Italiano»

La Gazzetta dello Sport

Radonjic-Vlasic, Juric vuole fare brillare le stelle

Il tecnico prepara una strategia per riavere i due attaccanti, finoradiscontinui, decisivi contro l’Inter