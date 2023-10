I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 23 ottobre 2023: il Toro non segna e sabato c’è il Lecce

Tuttosport

Juric, svolti o è la fine

Sabato il Lecce, poi il Frosinone in Coppa, il Sassuolo, il Monza e la sosta Punti e rimonta in classifica, altrimenti il tecnico correrà verso l’esonero

–Doppio centravanti A Lecce per forza

Col rientro di Zapata e l’utilizzo di Sanabria o Pellegri aumentano le soluzioni e il peso offensivo

Shock Schuurs Sì, rischio crociato oggi la sentenza

In caso di legamenti rotti, subito l’operazione e stop tra i 6 e 9 mesi. Preoccupazione anche per Tameze Domina il pessimismo in vista degli esami

La Gazzetta dello Sport

Operazione rilancio

Scatto Bellanova: “Il Toro è forte ma servono i punti”