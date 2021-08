I titoli dei principali quotidiani sul Torino, tra calciomercato e la sfida contro l’Atalanta: ecco la rassegna stampa del 20 agosto

Tuttosport

Belotti, fai gol ai dubbi

Che rischi senza il rinnovo, ma la mano sul cuore…

Toro, per Orsolini c’è sul piatto Verdi. “Messias? Aspetto”

L’ultima idea di Vagnati porta a uno scambio con il Bologna. Ursino, ds del Crotone: “Mancano pochi giorni, vediamo”

Pobega: sì a giorni

Il Toro è in testa nella corsa al centrocampista rossonero. Vagnati: avanti tutta per Becao

La Gazzetta dello Sport

In tuffo sul Torino

Mani da pivot, piedi da playmaker. Con Milinkovic si apre la nuova era

Belotti può farcela: si è allenato. Pobega resta in attesa

Il capitano non avverte più dolore alla caviglia, decisione in extremis. Sul mercato si cerca pure un difensore

La Stampa

Sfida allo specchio: nel Toro di Juric le idee di Gasperini

Domani l’anticipo: il granata contro il maestro. Belotti verso il recupero, Zapata out un mese