I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 23 agosto 2021: tra calciomercato e campo

Tuttosport

-Date un Toro a Juric e Belotti

I segnali di svolta vera e lo spirito del Gallo: subito rinforzi veri

–Il flop dei 3000: Cairo, ma non vuoi i tifosi allo stadio?

Toro col pubblico numericamente più scarso della Serie A, e non solo: Juric può riconquistare la gente ma la società deve aiutarlo

–Vai Pobega, ora Caprari? Walukiewicz per Izzo: si fa

Messias e Orsolini a rischio: in ballo tornano la punta della Samp, Salcedo e Lazovic. Lyanco, visite a Southampton

La Stampa

Nulla di grave per Bremer Rientra AnsaldiIl Toro pronto ad accelerare sul mercato subito Pobega, poi Messias e Orsolini

La squadra ha preso fiducia nonostante la sconfitta con l’Atalanta, ma Juric avrà comunque i rinforzi chiesti prima della trasferta di Firenze