I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 24 agosto 2021, tra calciomercato e seconda di campionato contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport

Toro, ecco il maghetto. Arriva Pobega, gol e potenza: un Harry Potter tutto per Juric

Domani il centrocampista preso dal Milan sbarcherà a Torino. Il tecnico lo voleva già a Verona

-Spunta Manolas per la difesa, l’AEK Atene spinge su Falque

Sondaggio per il giocatore del Napoli. Contatti anche con Walukiewicz e Gigot, perde quota la pista Becao

Tuttosport

-“Gallo, resta e firma”. Segnali da Belotti. Tifosi in pressing

I social del capitano e del Torino fanno riaccendere la speranza dei cuori granata, malgrado l’ansia Inter

–Sollievo Bremer, Lukic sta meglio

Ancora a parte invece Ansaldi: ma Juric spera

–Milinkovic, mani da brividi ma piedi da assist-man: le rivali ora lo studiano

Sabato un dato incredibile: nel Toro solo Mandragora ha fatto più passaggi(50) del portiere (42): nell’Atalanta, Djimsiti e Pasalic. Juric si aspetta contromosse