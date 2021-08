I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 25 agosto: tra notizie dal Filadelfia e calciomercato

Tuttosport

-“Cairo, guai a te se vendi il Gallo”. Messaggi furenti inviati al patron: tifosi sconcertati

Già solo la disponibilità (non smentita) a cedere Belotti all’Inter per pochi milioni fa disperare i cuori granata

–Forse con 13 milioni si prende Orsolini. Attesa per Pobega

Sempre più consistente l’offerta granata (senza Verdi, in orbita Genoa come Rincon) per il trequartista del Bologna

-Finalmente Ansaldi in gruppo

L’argentino è tornato ad allenarsi con i compagni: per Juric già a Firenze potrebbe essere un’iniezione di qualità



La Gazzetta dello Sport

-Nuovo motore Toro. Pobega-Mandragora, giovani e ambizioni con sogni d’azzurro

Oggi arriva il mediano prelevato dal Milan. Juric può schierarlo già con la Fiorentina

-Messias, si tratta col Crotone. Manolas, nuovi contatti

Vagnati e Ursino cercheranno di arrivare all’accordo. Il greco del Napoli resta un possibile obbiettivo

La Stampa

Belotti resta inchiodato al Toro. Correa spezza l’illusione Inter

La lunga giornata del capitano granata tentato dai nerazzurri in alternativa all’argentino. Marotta trova l’intesa con Cairo per 20 milioni, ma alla fine preferisce investirne 31 per il laziale

La rassegna stampa sul Torino