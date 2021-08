I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 26 agosto 2021: calciomercato e lavoro sul campo in vista di Firenze

La Gazzetta dello Sport

-Juric cala gli assi. Belotti pronto, Ansaldi c’è: a Firenze il Toro fa il pieno

Prima volta da titolare per il Gallo che insegue Pulici, anche Cristian ha recuperato. E adesso insidia Aina

-Messias, pista calda: oggi c’è il vertice con il Crotone

Primavera: arriva il neozelandese Garbett, piace il baby Kalimuendo. Pobega atteso in città, Iago apre all’AEK

Tuttosport

-Sì, è il giorno di Messias. Spunta Kalimuendo, Rincon per Orsolini e all-in sul Crotone

Dalla Francia danno la giovane punta del Psg, protagonista nella scorsa stagione nel Lens, nelle mire granata. Mihajlovic gradirebbe il venezuelano a Bologna. E si tenta un’altra chiave per il brasiliano: Segre

–Il ringhio di Pobega: un jolly in trequarti

Lo ha convinto Juric