Le designazioni dell’ultima giornata del 2021: c’è Guida per il Toro, al Var Banti. Per il Milan Di Bello, Valeri per Genoa-Atalanta

C’è Guida per Inter-Torino: designato il fischietto di Torre Annunziata per la gara tra i nerazzurri e i granata in programma a San Siro il 22 dicembre alle 18.30. Al Var ci sarà Banti. C’era attesa anche per le altre designazioni dopo le polemiche di Gasperini e Pioli per i rispettivi big match. A Marassi ci sarà Valeri ad arbitrare l’Atalanta, per il Milan invece Di Bello.

Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata

A seguire le designazioni:

UDINESE – SALERNITANA Martedì 21/12 h. 18.30

CAMPLONE

GIALLATINI – LONGO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: LIBERTI

GENOA – ATALANTA Martedì 21/12 h. 20.45

VALERI

PRETI – TEGONI

IV: SOZZA

VAR: MARIANI

AVAR: MELI

JUVENTUS – CAGLIARI Martedì 21/12 h. 20.45

DIONISI

ROSSI C. – SCARPA

IV: COLOMBO

VAR: ORSATO

AVAR: CARBONE

SASSUOLO – BOLOGNA h. 16.30

FABBRI

MACADDINO – SECHI

IV: GARIGLIO

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

VENEZIA – LAZIO h. 16.30

MARESCA

BRESMES – VALERIANI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

H. VERONA – FIORENTINA h. 18.30

DOVERI

DI IORIO – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI

INTER – TORINO h. 18.30

GUIDA

BACCINI – SACCENTI

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI

ROMA – SAMPDORIA h. 18.30

GIACOMELLI

DI GIOIA – RASPOLLINI

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

EMPOLI – MILAN h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GALETTO

NAPOLI – SPEZIA h. 20.45

MASSIMI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI