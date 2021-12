Sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la 18^ giornata del campionato di Serie A 21/22

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare valide per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Nel match Inter-Torino, in programma il 22 dicembre, tra le fila dell’Inter non ci sarà Barella, squalificato. Mentre per quanto riguarda il Toro invece non c’è nessun squalificato ma Buongiorno entra in diffida. Di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo. A breve il servizio completo.