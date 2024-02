Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A: ci sarà Sacchi per Roma-Torino

Mentre il Torino si prepara per affrontare la Lazio nel recupero della 21ª giornata di Serie A, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 26° turno, in programma nel prossimo weekend. Roma-Torino, uno degli scontri di cartello, verrà affidata a Sacchi, assistito da Paterna e Di Bello al VAR.

Le designazioni arbitrali

BOLOGNA-HELLAS VERONA, venerdì 23/02 h.20.45

ABISSO

BRESMES-DI MONTE

IV: CAMPLONE

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO-EMPOLI, h.15.00

AURELIANO

PRETI-VECCHI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA-MONZA, h.18.00

FABBRI

PERROTTI-CIPRIANI

IV:MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: MAZZOLENI

GENOA-UDINESE, h.20.45

FOURNEAU

MELI-ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

JUVENTUS-FROSINONE, domenica 25/02 h.12.30

RAPUANO

MOKHTAR-LAUDATO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

CAGLIARI-NAPOLI, h.15.00

PAIRETTO

ROSSI L.-MASTRODONATO

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

LECCE-INTER, h.18.00

DOVERI

ROSSI M.-DI GIOIA

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: MARIANI

MILAN-ATALANTA, h.20.45

ORSATO

COSTANZO-PASSERI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

ROMA-TORINO, lunedì 26/02 h.18.30

SACCHI

DI IORIO-CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI BELLO

FIORENTINA-LAZIO, h.20.45

GUIDA

BINDONI-TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MARINI