Dopo il recupero di Torino-Lazio, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo: Matteo Lovato entra in diffida

Dopo il recupero della 21^ giornata, in vista della 26^, si è espresso il Giudice Sportivo. Una giornata di squalifica per Mario Gila, espulso ieri sera. Salterà Fiorentina-Lazio. Matteo Lovato invece entra in diffida, avendo preso il 5^ giallo.

Giudice Sportivo: le decisioni

Giocatori espulsi Una giornata a: Gila (Lazio)