Dopo la sfida contro la Lazio, c’è un’altra romana nel destino del Toro: i ragazzi di Juric faranno visita ai giallorossi lunedì

Messa alle spalle la sconfitta contro la Lazio, il Torino torna subito a lavorare con vista Roma. La seconda sfida del filotto contro dirette concorrenti per l’Europa, infatti, vede i granata sfidare la squadra di De Rossi. L’ex centrocampista, dopo l’unica esperienza in panchina alla SPAL, è subentrato a José Mourinho alla guida della sua squadra del cuore, stravolgendola. Non solo a livelli di risultati – comunque ottimi – ma anche per quanto riguarda lo spirito e il gioco. La nuova Roma targata DDR è totalmente diversa da quella che il Toro ha affrontato all’andata, e questa non può che essere una delle insidie principali. Gioco fluido, più offensivo e che valorizza tutti gli elementi della rosa: praticamente l’opposto del difensivismo Mourinhiano.

Tanti giocatori ritrovati

A un approccio molto difensivo, ovviamente, corrispondeva anche un difficile adattamento degli attaccanti della rosa. Da Belotti a Lukaku, passando per Azmoun, tutti hanno sofferto lo stile di gioco dell’allenatore portoghese, soprattutto nei big match. Adesso, se l’ex attaccante del Toro è partito direzione Firenze, gli altri invece hanno iniziato a segnare e non poco. L’uomo cresciuto maggiormente è senza dubbio Lorenzo Pellegrini, il capitano della squadra. Dall’arrivo di De Rossi il numero 7 ha totalmente incrementato il proprio rendimento, realizzando in 7 partite 4 gol e 3 assist. Tra i tanti big della rosa, lui è certamente uno a cui prestare grande attenzione.

La fase difensiva e il cambio in porta

Nonostante l’approccio più propenso al voler far gol che a non subirne, De Rossi è riuscito comunque a tenere spesso la porta chiusa. Al di là della sconfitta per 2-4 contro l’Inter, Mancini e compagni non hanno mai subito più di un gol a partita, per un totale di 4 gol subiti in 6 partite (escludendo la sfida contro i nerazzurri). Inoltre, il nuovo allenatore ha subito effettuato un cambio in porta: fuori l’esperto Rui Patricio, che non ha mai convinto da inizio stagione, e dentro Svilar. Il serbo si è subito fatto notare risultando decisivo nell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone e soprattutto nella lotteria dei rigori contro il Feyenoord, guadagnandosi la conferma totale dell’allenatore.