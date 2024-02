Samuele Ricci entra in diffida dopo Roma-Torino: sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26^ giornata

Dopo la 26^ giornata di Serie A, sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Samuele Ricci, ammonito in Roma-Torino, entra in diffida. Una giornata dopo il rosso per Kristensen dell’Udinese. Di seguito tutti i provvedimenti.

Giudice Sportivo: le decisioni

Calciatori espulsi Una giornata a: Kristensen (Udinese)

Calciatori non espulsi Una giornata a: Izzo (Monza), Boloca (Sassuolo)