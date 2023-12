Tegola per Gasperini: Gianluca Scamacca si fa male alla vigilia della sfida al Torino

Rischia uno stop non di poco conto (almeno tutto il mese di dicembre) Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, come riporta Sky, si è infortunato al tendine dell’adduttore sinistro e sarà per questo motivo ovviamente out contro il Torino nella sfida in programma domani sera alle 20.45 al Grande Torino. Tegola per Gian Piero Gasperini che non potrà quindi contare sul giocatore sia con i granata che per i match successivi.