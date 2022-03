Le Lega serie A ha fissato la data del recupero di Atalanta-Torino. Ma potrebbe cambiare se i nerazzurri non avanzassero in Europa League

Atalanta-Torino si recupera mercoledì 11 maggio. Forse. Perché se la squadra di Gian Piero Gasperini non dovesse superare i quarti di finale di Europa League, dove se la dovrà vedere contro il Lipsia, la partita potrebbe essere anticipata al 28 aprile o al 5 maggio. E’ quanto ha deciso la Lega di serie A, anche se in ballo c’è ancora il ricordo presentato dal club nerazzurro al Collegio di Garanzia di Coni per avere la vittoria per 3-0 a tavolino: ricorso che, considerati i precedenti identici, dovrebbe essere però respinto.

Recuperi serie A

9° giornata:

Udinese-Salernitana, mercoledì 20/04

20° giornata:

Fiorentina-Udinese, mercoledì 27/04

Salernitana-Venezia, mercoledì 27/04

Bologna-Inter, mercoledì 27/04

Atalanta-Torino, mercoledì 11/05*

*data suscettibile di essere modificata in relazione all’andamento dei Quarti di Finale di UEFA Europa League