Giudice Sportivo / Toro e Milan risparmiati da sanzioni in vista della gara di domenica sera alle ore 20.45

Per la partita con il Milan, Ivan Juric non dovrà lamentare alcuna assenza per squalifica. Tra i 13 giocatori sanzionati dal Giudice Sportivo non figura nessuno del Torino e, allo stesso tempo, neanche un rossonero. Il tecnico croato potrà contare sul rientro di Pobega, lo scorso turno fuori per una squalifica di una giornata.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 31a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: De Sciglio (Juventus), Grassi (Cagliari), Fazio (Salernitana), Luperto (Empoli)



Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bonazzoli (Salernitana), De Roon (Atalanta), Frattesi (Sassuolo), Martinez (Inter), Morata (Juventus), Pellegrini (Roma), Pereyra (Udinese), Torreira (Fiorentina), Anguissa (Napoli)