L’unico giorno in cui al momento sarebbe possibile riprogrammare Atalanta-Torino è mercoledì 19 gennaio ma potrebbe essere troppo presto

Ora che Atalanta-Torino è passata agli archivi senza essere giocata, con i nerazzurri soli in campo e i granata in quarantena nella proprie abitazioni, resta da capire quando la gara verrà recuperata. Trovare una data disponibile è tutt’altro che semplice perché, per il momento, l’unica disponibile è quella di mercoledì 19 gennaio. I bergamaschi, che sono impegnati anche in Coppa Italia e Europa League, potrebbero avere fino al termine del campionato tutti gli altri turni infrasettimanali occupati dagli impegni nelle coppe nel caso in cui dovessero raggiungere la finale in entrambe le competizioni.

Atalanta-Torino: la data del recupero

Scontato dunque che Atalanta-Torino venga recuperato il 19 gennaio? Per nulla. Prima bisognerà capire cosa deciderà il Giudice sportivo, se opterà per il 3-0 a tavolino o per il rinvio della gara: con il primo caso sarebbe inevitabile il successivo ricorso del club granata, con il secondo a presentare ricorso potrebbe essere la società nerazzurra, come fece un anno fa la Lazio. E proprio quel precedente di Lazio-Torino insegna che, nel caso in cui la partita si spostasse nelle aule dei vari tribunali, i tempi per calendarizzare la gara del Gewiss Stadium finirebbero per allungarsi e diventerebbe impossibile recuperare l’incontro fra due settimane. A quel punto, escludendo l’ipotesi della vittoria a tavolino, negli uffici della Lega non potrebbe fare altro che sperare in un’eliminazione dell’Atalanta dalla Coppa Italia o dall’Europa League per trovare una data disponibile prima della fine del campionato.