Ecco che cosa ha deciso il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, riguardo alla non disputa della partita Atalanta-Torino

Nell’ultima giornata di campionato sono state 4 le partite non disputate a causa di focolai di Covid-19: Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. I granata di Juric sono stati bloccati dall’ASL che ha vietato a giocatori del Torino di recarsi a Bergamo per la trasferta contro i nerazzurri. I bergamaschi invece sono scesi in campo come da programma e, vista l’assenza degli avversari, hanno sostituito la partita con una sessione di allenamento disputando, davanti alla stampa una partitella interna. Il giudice sportivo ha scelto come prevedibile la strada del sub iudice, esattamente come per le altre gare non disputatesi dopo il blocco dell’Asl.

Allegri squalificato e multato

Per quanto riguarda le altre decisioni su calciatori e allenatori, squalifica per una giornata per Thiago Motta e per Massimiliano Allegri (con multa di 10 mila euro, dopo le frasi pronunciate contro l’arbitro dopo il fischio finale). A seguire i calciatori squalificati.

–Calciatori espulsi

Una giornata a: Candreva (Sampdoria), Agudelo, Karsdop, Mancini

-Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bandinelli, Luperto (Empoli)