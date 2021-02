La presentazione dell’avversaria / L’Atalanta arriva al match contro il Toro dopo la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli

Il Torino, dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, da diversi giorni ha già focalizzato l’obiettivo sull’Atalanta, per il prossimo match di campionato. Cosa che non ha potuto fare la squadra di Gian Piero Gasperini che si appresta questa sera, con fischio d’inizio alle 20:45, ad affrontare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona per la semifinale di andata di Coppa Italia. La Dea 7° in classifica, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ha diversi impegni ravvicinati. Non a caso ieri, alla vigilia della sfida contro il Napoli, Gasperini ha così commentato la partita persa per 1 a 3 contro la Lazio nell’ultima partita di campionato: “La sconfitta contro la Lazio? Giochiamo talmente tante partite in poco tempo che siamo tornati subito in campo con il pensiero alla semifinale”.

Attenzione a Muriel macchina da gol della Dea

Sabato il Toro dovrà fare molta attenzione al reparto offensivo dellAtalanta dove ci sono diversi giocatori importanti, tra cui Luis Muriel. Il giocatore ha recuperato in vista della sfida contro il Napoli ma, molto probabilmente, questa sera si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Ilicic e Zapata. Questi ultimi non hanno brillato nel match contro la Lazio e, proprio per questo, avranno voglia di rivalsa. Muriel è il capocannoniere della squadra bergamasca con 14 reti in 25 presenze nelle tre competizioni ufficiali. La squadra di Davide Nicola, che in questo campionato ha subito 38 reti, solo in due partite non ha subito gol: contro Crotone e Spezia. Entrambe finite 0 a 0.

Atalanta voglia di riscatto

La rabbia per la sconfitta della Dea contro la Lazio non è passata e gli uomini di Gasperini contano, dopo aver archiviato la pratica Napoli, di rivalersi contro il Toro. I bergamaschi infatti, dopo essere riusciti a imporsi 0 a 3 a San Siro contro il Milan capolista, domenica scorsa hanno subito una brusca frenata contro la squadra di Simone Inzaghi. Contro i biancocelesti i nerazzurri hanno perso 1 a 3 con gol di Pasalic per i padroni di casa e di Marusic, Correa e Muriqi. Il Toro è avvisato e questa sera i granata potranno studiare ancora meglio i loro prossimi avversari.