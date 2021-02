Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 1^giornata di ritorno della serie A 2020/2021: nessun squalificato per Atalanta-Torino

Dopo l’ultimo turno di campionato il giudice sportivo ha deciso di squalificare per 2 giornate Milenkovic per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26’ del secondo tempo, testa a testa con un avversario, provocandone la caduta. Per sabato Torino e Atalanta non avranno squalificati. L’unico squalificato per il Toro è il responsabile dei preparatori atletici Stoppino, per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale al 12’ del secondo tempo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 20 giornata:

Calciatori espulsi

Due giornata a: Milenkovic (Fiorentina)

Una giornata a: Castrovilli (Fiorentina), De Paul (Udinese), Saponara (Spezia)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Pellegrini (Roma), Betancourt (Juventus), Patric (Lazio), Lopez (Sassuolo), Messias (Crotone) e Pobega (Spezia)