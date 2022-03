L’Atalanta ha richiesto il 3-0 per la sfida contro il Torino, rinviata a causa di alcune positività ricontrate tra i granata

La fine del campionato si avvicina ma resta ancora un match in sospeso per il Torino: quello con l’Atalanta rinviato per Covid. La Dea però, ha richiesto il 3-0 a tavolino rivolgendosi al Collegio di Garanzia, seguendo l’esempio di quanto fatto dall’Inter per la stessa situazione verificatasi col Bologna. Anche la Lazio, in occasione della scorsa stagione aveva seguito questo iter, senza successo. Il match si è infatti rigiocato.

Atalanta-Torino: il ricorso al Coni è l’ultimo passaggio

Il match, previsto per il 6 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi a cuasa di alcune positività riscontrate nel Torino. Il Giudice Sportivo ha deliberato l’obbligo di giocare la sfida, senza assegnare il 3-0 a favore die bergamaschi. L’Atalanta ha quindi fatto un primo ricorso alla Corte d’Appello, chiedendo una sanzione per Juric e i suoi, respinto ed ha quindi provveduto ora con un secondo al Coni. Ciò che ha per ora portato ad un insuccesso per la Dea è che i granata hanno subito una decisione dell’ASL, che li ha bloccati. Il TAR l’ha poi successivamente annullata, ma la causa di forza maggiore era ormai già entrata in gioco. Se dovesse essere tenuto conto del precedente di Juventus-Napoli e del match tra Lazio e Toro, allora, la sfida si rigiocherà.