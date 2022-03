Dopo la pausa Nazionali, il Toro torna in campo contro la Salernitana, che non potrà contare su Diego Perotti

Dopo la pausa Nazionali, sarà il turno di Salernitana-Torino, le due granata di Serie A. I campani, che hanno deciso di affidarsi a Davide Nicola per ottenere la salvezza dovranno però fare i conti con un’assenza sopraggiunta nelle ultime ore: di tratta di Diego Perotti. L’ex Roma ha riscontrato una lesione al soleo e non sarà a disposizione per qualche settimana. A comunicarlo, ci ha pensato il club tramite una nota ufficiale.