Arrivano nuove accuse per la Juventus: la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni in varie città

La Guardia di Finanza ha eseguito quest’oggi, mercoledì 23 marzo, una serie di perquisizioni in diversi studi legali in tutta Italia, da Torino a Roma passando per Milano, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze false della Juventus. Come riporta La Stampa, alla società bianconera sarebbero arrivato nuove accuse di falso in bilancio. Le Fiamme Gialle avrebbero cercato alcune scritture private tra la società e i calciatori riguardo alle retribuzioni degli stipendi a partire dal 2020, nei due anni caratterizzati dalla pandemia di Covid.