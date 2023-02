Benassi è intervenuto in conferenza stampa pochi giorni prima del match nel quale rincontrerà il Toro dopo aver passato 3 stagioni in granata

Marco Benassi è approdato alla Cremonese durante l’ultima sessione di calciomercato invernale e dunque sta ancora imparando a conoscere nel migliore dei modi il mondo grigiorosso, ma si può dire che i primi segnali dati dal centrocampista ex Fiorentina sono più che positivi. Il giocatore classe 1994 è intervenuto in conferenza stampa pochi giorni prima della partita dove la squadra di Davide Ballardini affronterà il Toro, squadra nella quale in passato Benassi ha militato per 3 anni arrivando addirittura ad indossare in più di un’occasione la fascia da capitano. Il centrocampista modenese ha parlato del match di lunedì e della sua avventura all’ombra della Mole e ha dichiarato:

“La partita con il Torino per me sarà sempre speciale, è stata la mia prima vera esperienza tra i professionisti e lì mi sono fermato 3 anni. Rimarrò per sempre legato al Torino e sarà una grande emozione affrontarlo ma farò del mio meglio per cercare di portare a casa punti per la Cremonese”. Avvisando così la sua ex squadra che lascerà da parte l’emozione di trovarsi contro una maglia che ha indossato nel corso della sua carriera e facendo anche capire che non si risparmierà.

Benassi: “Cerchiamo la prima vittoria di questo campionato e a me manca la gioia del gol”

Il centrocampista ex Toro poi ha parlato di sé e della situazione che sta vivendo la Cremonese, ultima in classifica con soli 8 punti raccolti. Queste le sue parole: “Sono un giocatore a cui piace molto il gol e sì, ne ho segnato qualcuno in carriera. Mi manca la gioia del gol, ma la prima tappa era cercare la continuità e lo stato di forma giusto. Per quanto riguarda le mie condizioni, lo staff mi ha aiutato molto e mi ha dato subito minutaggio. Ora fisicamente sto bene e sono qui per dare una mano ai miei compagni. Noi crediamo molto in quello che facciamo, ogni giorno lavoriamo per cercare di cambiare la situazione, ora cerchiamo la prima vittoria per poi costruire quello che sarà il futuro”.