La formazione bianconera ha battuto 2-0 lo Spezia, dopo il Bologna anche la squadra di Allegri ha superato il Torino

In attesa di scendere in campo domani sera contro la Cremonese, il Torino è ora sceso al nono posto in classifica. Ieri il Bologna aveva battuto 2-1 la Sampdoria, oggi la Juventus ha vinto per 2-0 nel match delle ore 18 contro lo Spezia: sia i rossoblù che i bianconeri sono ora saliti a quota 32 punti in classifica. Domani il Torino ha comunque la possibilità di tornare al settimo posto: vincendo contro la formazione grigiorossa la squadra di Juric salirebbe infatti a quota 33 punti.