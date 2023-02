Contro la Cremonese Ola Aina è stato ammonito proprio un attimo prima di essere sostituito. Nella Juventus non ci sarà Manuel Locatelli

Wilfried Singo era già a bordo campo pronto a entrare, aspettava solo un’interruzione del gioco per fare il suo ingresso in campo. E l’interruzione è arrivata al 67′, quando Ola Aina ha atterrato Valeri prendendosi il cartellino giallo che gli farà saltare il derby contro la Juventus in programma martedì prossima. Un’ammonizione pesantissima quella del terzino nigeriano, anche perché la sua duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce avrebbe fatto molto comodo a Ivan Juric. Non ha invece ricevuto sanzioni disciplinari l’altro diffidato in campo contro la Cremonese: Perr Schuurs. Il centrale olandese è stato sostituito proprio al 67′, quando è uscito dal campo anche Aina, e sarà regolarmente in campo contro la Juventus. Nei bianconeri, invece, non sarà disponibile per squalifica Manuel Locatelli.