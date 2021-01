La presentazione dell’avversaria / Il Benevento di Inzaghi è tra le sorprese di questo campionato: può contare sugli ex Glik e Falque

Un nuovo inizio attende il Torino, da poco nelle mani di Davide Nicola. Il passaggio del testimone, arrivato dopo lo 0-0 con lo Spezia, verrà concretizzato nel match di venerdì contro una delle rivelazioni della stagione: il Benevento di Pippo Inzaghi. Gli Stregoni hanno iniziato bene la stagione conquistando finora 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e nove sconfitte, e posizionandosi in una tranquilla posizione di metà classifica.

Un andamento altalenante ma efficace per Inzaghi ed i suoi

Il lavoro svolto da Inzaghi sta portando i propri frutti. Caratterizzato da un mix di giocatori d’esperienza come Sau (che sarà però assente per squalifica contro il Torino) e Glik, il Benevento sta dimostrando di saper gestire i match con le big e raccogliere invece i punti con chi sulla carta è alla portata, nonostante l’andamento altalenante. L’inizio positivo, interrotto poi da quattro sconfitte consecutive, ha visto una rinascita dei sanniti nel match contro la Juventus, pareggiato per 1-1, che ha assicurato loro una seconda fase prosperosa. Nell’ultimo periodo la fatica dettata dai match ravvicinati si è fatta sentire, costando due sconfitte per 4-1 contro Atalanta e Crotone.

Benevento, pesano le assenze di Sau e Schiattarella. Il vero vantaggio sono gli ex

Contro il Torino cercheranno senza dubbio di recuperare, ma l’assenza di Sau dopo l’espulsione al 65′ arrivata contro il Crotone, potrebbe costare caro, così come la mancanza di Schiattarella a causa Covid. Inzaghi potrebbe fare leva su chi il Toro lo conosce bene. Tra le fila giallorosse c’è infatti Glik, difensore granata per cinque anni, che ha guidato la risalita fino all’Europa League dei suoi e che sicuramente potrebbe creare qualche problema a Belotti e compagni. Non è però l’unico ex: anche Iago Falque, in prestito proprio dal club di via dell’Arcivesovado e tornato al gol nell’ultima giornata di campionato, può rendersi pericoloso.